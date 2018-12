Pulzo rescató las noticias falsas más insólitas que ocurrieron en Colombia y el mundo durante este 2018:

1. Ahora dicen que Nacho Vidal es hermano de Duque; antes, que actriz porno era hija de Petro

Iniciando las elecciones presidenciales, la tuitera @anala_la publicó una foto en la que aparecía el actor porno español Nacho Vidal, acompañada del siguiente texto:

“Él es Ignacio Duque, hermano de Iván Duque, a quién este último le robó toda la herencia de su padre. Si Duque es capaz de robarle a su propia familia, qué podría hacerle a Colombia. Despierta, colombiano. Favor, difundir”.

Esta publicación generó gran controversia en las redes sociales, al lograr 1.500 likes, 916 retuits y 281 comentarios.

2. Con foto falsa, Gustavo Petro invita a marcha contra el IVA, el 28 de noviembre

El senador de la Colombia Humana publicó en su cuenta de Twitter una imagen sobre una supuesta manifestación en París contra el aumento al impuesto de los carburantes e hizo la siguiente invitación a sus seguidores:

“Una así necesitamos el 28 de noviembre para detener el IVA a la comida. ¿Me acompañan?”.

Sin embargo, lo cierto es que la imagen que publicó Petro corresponde a las multitudinarias marchas de protesta contra el terrorismo en la capital francesa, en 2015.

3. Gustavo Petro cayó ‘redondito’ en famosa burla de Internet con actor porno

El excandidato presidencial aplaudió los supuestos estudios de un joven aparentemente boyacense que, en realidad, es el conocido Jordi ‘el Niño Polla’, un reconocido actor en la industrial del porno.

“José Manuel Velásquez [sic] es un joven boyacense campeón nacional de física cuántica. Nos representará en las olimpiadas mundiales de física”, escribió en su momento el exalcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter.

4. Linchan a hombre por presunta cadena falsa de robo de niños, en Bogotá

A finales de octubre, empezaron a circular cadenas falsas de WhatApp, en las que aseguraban que personas inescrupulosas se estaban robando niños en Bogotá. Fueron tan fuertes los rumores que una persona fue linchada en Ciudad Bolívar.

La Policía Nacional tuvo que aclarar que no existía denuncias oficiales relacionadas con rapto de menores y que todo se trataba de información falsa.

5. La noticia (falsa) que circula de Fajardo y su gestión en la Gobernación de Antioquia

El texto que circuló por redes sociales aseguró que el excandidato presidencial de la Alianza Verde dejó en quiebra a la Gobernación.

El sitio Periodismo sin Fronteras y la página Colombia News difundieron un artículo en el que denunciaban los “malos” manejos que el exgobernador de Antioquia les dio a las finanzas del departamento.

Gonzalo Hernández, doctor en economía y profesor de la Universidad Javeriana, contrastó las cifras del informe y aseguró que eran falsas.

6. “Soy yo, lo aseguro”, presidente de Nigeria aclara que no es un clon debido a ‘Fake News’

Durante una rueda de prensa, el político Muhammadu Buhari tuvo que aclarar el rumor que circuló en redes sociales de que había muerto y lo reemplazaba un sudanés.

La aclaración se debió a que durante los últimos meses de 2017 y todo el 2018, el gobernante de 75 años estuvo por fuera de Nigeria, viviendo en Londres (Inglaterra) debido a una enfermedad sobre la cual no ha informado.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) December 2, 2018