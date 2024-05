Hace unas semana, a través de Tik Tok, se hizo viral el video de una joven emprendedora, quien, con la voz entrecortada, les contó a sus seguidores que su negocio, una cervecería, no ha despegado después de varios meses de trabajo.

Ivonne Arias, protagonista de la historia, es dueña de la cervecería La Crespa, y en ese entonces relató que las deudas que tenía no daban tregua, compartiendo su frustración en redes sociales al ver su local sin un solo cliente.

(Vea también: Actriz aprovechó error para comprar lujoso Mercedes-Benz (nuevo) en 16 millones de pesos)

A raíz de ello, la comunidad digital se hizo sentir e inició una campaña en las diferentes plataformas para visitar y consumir en el sitio comercial, a tal punto que Ivonne Arias tuvo que contratar a familiares y amigos para atender a todas las personas.

Bogotá hoy: emprendedora vendará cerveza a 1.000 pesos

Ante la historia que alcanzó más de 3.000 visualizaciones en Tik Tok, la fintech Bold se unió a la emprendedora para lanzar un ‘happy hour’ con cerveza desde 1.000 pesos.

“La historia de Ivonne es el reflejo de lo que viven muchos colombianos cuando quieren emprender, por eso apenas nos enteramos de lo que estaba sucediendo, buscamos la forma de apoyar”, precisó Sergio Vergara, CMO y cofundador de Bold.

El evento será el próximo 29 de mayo, desde las 6:00 p. m., en lo que se espera sea un récord de ventas para la cervecería y, de paso, un agradecimiento para las cientos de personas que acercaron al lugar para ayudar a la mujer.

“Soy una persona muy inquieta, me encantan los retos, proponer ideas… Los más duro de emprender es el hecho de amar mucho tu idea, es decir, no dejarse convencer de otras personas de que la idea no es suficiente”, dijo Ivonne.

Y añadió: “También lidiar con la frustración, uno crea ideas con el fin de que a la gente le guste, pero a veces lo que uno más quiere no sale del todo bien, entonces irse a la cama con eso no es fácil”.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.