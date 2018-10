“Es una cuestión fisiológica, es normal y ocurre después de comer”, afirmó el diputado Huerta Martínez a la W Radio de México, destacado por RT en Español.

Según Huerta, el sueño que le da en las sesiones de la Cámara de Diputados es por la marea alcalina, una fatiga que se siente después de comer en exceso y que puede durar de 5 minutos a 2 horas.

La respuesta no pasó desapercibida en las redes sociales, en donde varios usuarios le hicieron algunas críticas:

Me imagino un piloto, un cirujano o un chofer de autobus diciendo que se quedó dormido por 'la marea alcalina' no sé si molesta más la ineptitud o el cinismo. Sr. Manuel Huerta, ud cobra una fortuna, si no puede ni siquiera mantenerse despierto, váyase a su casa Don Alcalino. pic.twitter.com/rQbHwTQViv

— Explosión Sandía (@ExplosionSandia) October 10, 2018