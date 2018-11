“¡Todos abajo!”, les gritó el conductor del bus a los pasajeros al darse cuenta de su insensibilidad ante el hombre. Esto fue lo que Francois le contó a la organización Accesible Pour Tous (accesible para todos) y añadió que tras ordenarles a las personas que descendieran del vehículo, el chofer caminó hacia él para decirle que subiera con su ayudante.

En entrevista con el Huffington Post de Francia, citada por Daily Mail, el conductor indicó que si bien no tiene familiares en condición de discapacidad, quería mostrarles a los demás “un poco de civismo”, pues, según él cualquiera “podría necesitar una silla de ruedas en algún momento”.

Accesible Por Tous compartió el testimonio de Francois a través de Twitter y lo acompañó de una foto de él en su silla de ruedas. La publicación ya tiene más de 12.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

Varios usuarios de esa red social llamaron “héroe” al conductor y muchos de ellos lo felicitaron por su ejemplar castigo. Otros, por su parte, indicaron que los pasajeros de ese bus deberían sentirse avergonzados de su comportamiento.

Esta es la imagen:

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD

— Accessible POUR TOUS (@tomipa06) October 21, 2018