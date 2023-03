A través de su cuenta de Instagram el presentador bromeo con un divertido video reclamándole a los cantantes porque sería ‘el único famoso que faltó’ en el evento que se llevó a cabo el pasado sábado en Miami.

Carlos Ponce les hizo una canción al ritmo de reguetón y dice que no fue invitado porque es un famoso que no está de moda, también hace varias expresiones con su rostro mientras menciona a todas las celebridades que sí asistieron, incluso detalla que hasta el perro de la novia estuvo en la fiesta.

Junto con el ‘post’, que ya tiene 100.967 de ‘likes’, el también cantante escribió: “Se casaron @lelepons y @guaynaa. No me invitaron. No me merezco este insulto. JJJAAAA Dios los bendiga siempre.

Varios artistas reaccionaron a la jocosa publicación de Ponce. Algunos mostraron su apoyo porque también estuvieron ausentes de la boda, como otros de los que sí estuvieron compartieron sus risas.