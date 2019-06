La dueña de la vivienda, identificada como Mary Wischhusen, de 55 años, contó al medio Fox News que estaba durmiendo cuando escuchó un “estruendo enorme y monstruoso” en toda la casa.

Al revisar lo que estaba pasando, se percató de que había un caimán de 3,5 metros caminando en su cocina.

“Me dirigí a la cocina y cuando llegué a la puerta tenía a esa hermosa cara mirándome como si perteneciera allí”, afirmó Wischhusen al medio estadounidense.

Agregó que el animal derribó varios muebles, dañó paredes, rompió varias botellas de vino y estaba muy agresivo.

“Decidí que no me iba a quedar allí, así que volví a mi habitación, cerré la puerta y llamé a la policía”, comentó Wischhusen.

Aseguró que estaba muy estresada, por lo que se puso a jugar videojuegos en su computador mientras llegaban las autoridades.

Las unidades se demoraron 2 horas en sacar al animal de la casa y en trasladarlo a su hábitat natural.

En su cuenta de Twitter, la policía de Clearwater compartió un video y varias fotografías del operativo:

See you later, alligator 🐊 A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater🐊 The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) May 31, 2019