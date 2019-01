En un video compartido por la policía en Twitter, se ve a las mujeres tendidas en el suelo debido a los fuertes golpes que le propinó el sujeto.

El padre de una de las víctimas indicó en su cuenta de Facebook que las mujeres terminaron en la sala de urgencias de un hospital y lamentó que durante el incidente nadie intentó ayudarlas, rescató Fox 10 Phoenix.

El artículo continúa abajo

“Las personas que estaban alrededor se rieron y celebraron como un gigante, de más de 100 kilos, las golpeaba, como si fuera un entretenimiento”, expresó el padre.

Las autoridades de la ciudad solicitaron la cooperación de los ciudadanos para localizar al agresor, que lo describió como un hombre con cabello negro y ojos marrones, de aproximadamente 2 metros de altura, entre 205 a 275 libras y alrededor de 30 años de edad, informó el medio estadounidense.

Attention Los Angeles — this guy brutally punched two women at a hotdog stand on Jan. 26 in the area of 6th & Spring. Someone knows him, and we would like to be one of those people. If you have any info contact Detective Gonzalez 213-996-1851 (after hours contact 213-486-6606). pic.twitter.com/DN1Og1lToM

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 29, 2019