La frase quedó en la piel de Mila como “I can judge a single god with my wrongs and wrongs”, pero al parecer, según Daily Mail, lo que ella realmente quería tatuarse era un dicho popular turco que dice “solo Dios puede juzgar mis errores y verdades”.

La joven, de 26 años y popular por su participación en un ‘reality’ de Turquía, publicó orgullosa su tatuaje en Instagram y de inmediato comenzó a recibir burlas.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Con pancartas llenas de memes, universitarios marchan por la educación pública

Varios internautas especularon que Naz utilizó un traductor en internet y, además, criticaron al tatuador, Ramazan Silver, por no revisar la frase antes de poner tinta en la piel de su clienta.

A continuación puedes ver imágenes del tatuaje, que, para colmo de males, cubre gran parte del cuerpo de Naz: