En Twitter, algunos usuarios calificaron el lapsus como el “día de la marmota”, en referencia a la película de 1993 protagonizada por Bill Murray. Otros se lo tomaron con humor e hicieron algunas bromas, rescató el portal The Sydney Morning Herald.

Por su parte, Anna MacInerney, jefa de la organización del evento, indicó al medio australiano que no le “agradó” el error.

“Nos lleva 15 meses organizar el evento de este tamaño y escala. Fue un error pero podemos clarificar que en realidad estamos en el 2019″, indicó MacInerney al medio australiano.

“Centrémonos en las grandes cosas que se produjeron anoche, donde no ocurrieron incidentes, excepto algunos truenos”, puntualizó MacInerney.

Oh no it’s 2018 again #typo https://t.co/G0TxI5yb7d pic.twitter.com/nst10Eb2ru

happy new year apparently it's still 2018 here in sydney ✨ pic.twitter.com/laLXA4vo89

— michelle (@michvllv) December 31, 2018