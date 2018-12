La abuela, identificada como Phyllis Ponting, renunció a la esperanza de tener noticias de su novio después de que fuera enviado a la India, rescata el Daily Mail.

En la carta, Walker le describe a Phyllis la emoción que sintió cuando leyó que aceptaba casarse con él.

“Desearía que hubieses estado allí cuando la abrí. Lloré de la emoción. No podía contenerme. Si solo pudieras saber lo feliz que me hizo, cariño”, se lee en la carta de Walker.

La mujer contó al medio británico que durante todos esos años se preguntó qué le había pasado a Bill e indicó que él no sobrevivió a la guerra porque “de lo contrario, habría ido directo a mi casa. Nos habríamos casado. Él me amó mucho”.

Phyllis se casó con Jim Holloway y tuvo cuatro hijos. Después de la muerte de su marido, se volvió a casar con Reginald Ponting, con quien vive actualmente.

La carta se encuentra en el Museo Postal de Londres, en la exposición ‘Voices from the Deep’. Según los especialistas consultados por el medio inglés, la falta de luz y oxígeno en las profundidades del mar evitó que no se desintegrara.

