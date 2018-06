Al profesor, identificado como Matías Rodríguez, lo descubrieron los propios alumnos luego de que ellos pusieran una cámara escondida en un salón, informó Diario de Cuyo. Al revisar la grabación [puede verla al final de la nota], se dieron cuenta de que el hombre pasaba por cada uno de sus puestos revisándoles las maletas y robándoles dinero de las billeteras.

De acuerdo con TN, los estudiantes decidieron organizarse tras los constantes robos de los que eran víctimas. El hurto más grave fue al de un alumno de séptimo grado al que se le ‘desaparecieron’ 1.400 pesos argentinos, es decir, 150.000 pesos colombianos.

El medio indicó que el video del robo se viralizó, y ante esto el profesor se pronunció a través de Facebook. Aunque eliminó su cuenta, TN alcanzó a sacarle un pantallazo al texto que había compartido.

Allí manifestaba que era un hecho que le daba “mucha vergüenza” y que estaba “pasando por un problema personal”. Agregó que ya había “pedido disculpas” y que reparará sus “daños”. El texto continuaba así:

“Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error [del] que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona”.