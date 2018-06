Tras ser detenida por las autoridades, la mujer confirmó que condujo con los niños en las jaulas por alrededor de 35 minutos, informó News Channel 3. Los menores, por su parte, le dijeron a la policía que su abuela los puso en el baúl porque no había espacio en el asiento trasero de la camioneta.

Agregaron que viajaban con un calor infernal porque no tenían fuentes de ventilación. De acuerdo con el medio, las temperaturas en Memphis han llegado hasta los 35 grados centígrados.

Los vecinos aseguraron a la cadena de noticias que Leimome tenía las jaulas en el baúl del vehículo para dos pastores alemanes que acababa de comprar. Las personas en su vecindario se manifestaron sorprendidas por lo ocurrido debido a que la mujer siempre ha sido “de fe” y “muy agradable”.

Una de ellas, por ejemplo, manifestó que probablemente estaba “pasando algo con ella” para semejante acción.

Aunque News Channel 3 intentó comunicarse con la familia de Leimome, no obtuvo respuesta. Entre tanto, la persona que la grabó, cuya identidad no fue revelada, manifestó que estaba “agradecido” de estar en el lugar y el momento correctos.

A continuación puede ver la grabación:

Viral Video: A woman is now behind bars after this video showed her letting children out of a dog kennel in Memphis. Children told police there was no room inside of the truck and there were no vents in the back where the kennels were. @3onyourside pic.twitter.com/MfxLyJI8As

— Symone Woolridge (@SymoneTV) June 10, 2018