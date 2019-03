El trabajador, identificado como Eddie, afirmó al medio Metro que hacia un recorrido cuando vio que una mamá orangután estaba recogiendo hojas grandes para proteger a su cría de la fuerte lluvia.

En el video se ve cómo el mamífero, que llevaba a su bebé en la espalda, se asegura que la hoja esté bien ajustada para que no se caiga mientras pasa por un río.

“Me sorprendió ver a los orangutanes tomar grandes hojas de taro, conocidas como caladium, y cubrirse a sí mismos. Tomé fotos y videos con mi teléfono inteligente. Tuve la suerte de capturar esto”, afirmó Eddie al medio británico.

Sin embargo, Eddie indicó que no le gustó que en las imágenes se alcance a ver a uno de los animales usando una bolsa plástica en la cabeza porque podría comérsela e intoxicarse.

Al darle click a este trino podrás ver el video completo:



Ingenious orangutans use huge leaves and plastic bags they find in the river as rain hats and umbrellas https://t.co/tB9JeLhDoQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2019