En una entrevista con TN.com.ar, la mujer explicó que le habían diagnosticado leucemia linfática aguda en 2009, un cáncer en la médula ósea que afecta a los glóbulos blancos.

Desde que se enteró de su diagnóstico, la joven de 18 años tuvo que someterse a quimioterapia durante tres años. Ya en 2012 los doctores confirmaron que lo había superado.

“Mucho tiempo oculté esta parte de mi vida para que no me vean como una víctima. No quería ser una chica que tiene cáncer, quería que me vean como Cami”, le dijo la mujer al diario argentino antes de compartir su #10YearsChallenge en Twitter.

Al decidirse, la mujer publicó la comparación de sus fotografías. En la de hace 10 años se observa su calvicie, causada por las quimioterapias, y en la del 2019 se ve totalmente recuperada.

“La respuesta fue una catarata de mensajes de amor, felicitaciones y esperanza. Nunca me imaginé que iba a tener esta repercusión. Pensé que iba a quedar en mi entorno de seguidores”, sostuvo Rivadavia al ver como su publicación se había viralizado en las redes sociales.

Muchos de sus seguidores le escribieron que “era una guerrera”, “que estaban felices de ver este logro” y que era “un claro ejemplo de superación y esperanza”.

Es el mejor challenge que he visto. Me llenaste de felicidad en el día de hoy, besos y un abrazo gigante campeona 💪 — 🌈 (@samiivillarreal) January 17, 2019

No te conozco, realmente me alegro por vos, sos una luchadora y tu challenge es viral, me salió en insta recién, aquí te dejo una captura pic.twitter.com/VQtPRXJjyG — Lucy Ramirez (@luucyy_ramiirez) January 18, 2019