Escrita por: David Suárez P.

“La música es una forma de expresión muy hermosa y muy completa”, aseguró Juan Pablo Rodríguez, estudiante de música de la Universidad El Bosque y guitarrista y vocalista de la banda de metal Human Conspiracy.

No hay mucho que agregar al comentario de Rodríguez. No hace falta ser artista, dominar a la perfección los instrumentos o ser un melómano para compartir el pensamiento del joven bogotano de 20 años, pues como afirma Andrea Arcos Vargas en su tesis de grado de la Pontificia Universidad Javeriana:

No es en vano que en diciembre de 2017 el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio afirmara la existencia de 1.765 empresas dedicadas a la música en la capital del país, generando 10.011 empleos y $836.766 millones de pesos. De la misma forma, Laura Perilla, baterista de la banda de rock alternativo Electric Mistakes recordó una convocatoria musical, hace un par de años, para un festival en la que el número de bandas presentadas superaba las 4.000.

No obstante, las gigantescas cifras anteriores son contrarrestadas con las dificultades que tienen los artistas para destacar, tanto en el medio como en la capital. La artista colombiana, para ejemplificar lo mencionado, expuso el caso de Diamante Eléctrico, banda colombiana ganadora de 2 premios Grammy Latino.

“Hay gente que no tiene ni idea que aquí hay más bandas de rock aparte de Aterciopelados, y está Diamante Eléctrico que tiene mucho reconocimiento a nivel internacional y le tocó irse a establecer a México porque aquí la gente ‘ni idea’”, comentó Perilla.

Así como Diamante Eléctrico, infinidad de bandas y solistas se han visto perjudicados por el poco reconocimiento que reciben por parte del público.

“Hace falta que la gente se interese”, afirmó Perilla. “La gente no quiere buscar, conocer ni salir a conciertos. Solo quiere oír lo que le ponen fácilmente en televisión y en radio”, sentenció.

Sumado a lo anterior, cabe mencionar que el fenómeno mediático musical no es nuevo, ni exclusivo en Colombia, e incluso ha empeorado en los últimos años gracias a la tecnología y a las plataformas de ‘streaming’.

El informe mundial de la música, desarrollado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) reportó en el 2016 que un año antes aumentó en un 93 % el consumo de música mediante ‘streaming’ y decayeron un 4,5 % los ingresos por medio de ventas físicas. Por su parte, el informe de 2019, que sintetiza las cifras del 2018, afirmó que las ganancias de los artistas gracias a los servicios de ‘streaming’ subieron un 32,9 %, mientras que la retribución a las ventas físicas descendió el 10,1 %.

Marco Llinas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el artículo del periódico digital La República titulado ‘La industria musical en Colombia mueve más de $ 830.000 millones’, aseguró:

No obstante, el mismo artículo expone que en el 2016 tan solo el 25 % de la población colombiana asistió a conciertos, recitales o presentaciones en vivo.

Además, “lo que hace falta para salir adelante en la música en Bogotá es un poco más de sentido de pertenencia, cuidar nosotros como ciudadanos lo que tenemos”, afirmó Tania Sua, egresada de Música de la Universidad El Bosque.

“Aquí en Colombia la gente prefiere ir a cenar a lugares caros que ir a apoyar una banda nacional o tomarse un café en el Hard Rock o en el Ozzy Bar, que son ambientes donde uno puede cenar con su familia y escuchar una banda”, declaró Rodríguez. “Es complicado porque ni la televisión, ni los colegios, ni la cultura han ayudado a crecer la industria de la música”, finalizó.

Tonos altos, oídos sordos

Probablemente, la decepción de los músicos entrevistados por el poco apoyo recibido se debe, entre otras cosas, a los estereotipos que existen para todos aquellos que deciden vivir del arte. Sin importar el género musical que cada banda o solista interpreten o el instrumento que acompañe a cada individuo, el apoyo del público muchas veces decrece por pensamientos errados, nacidos de rumores o costumbres ajenas a las bogotanas, que califican y juzgan al artista sin antes escucharlo.

Acerca de este tema, Juan Pablo Rodríguez comentó: “Siempre que me ven en la calle y les digo que soy músico creen que toco pop o cualquier otro género que no sea metal porque mi apariencia no es la de un metalero”. De la misma forma, y de manera curiosa, “el estereotipo de que un metalero tiene que estar con chaqueta de cuero y con el pelo largo es algo que ninguno de los integrantes de la banda tiene”, afirmó.