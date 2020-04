green

Desde hace décadas, los radiotelegrafistas notaron que esta estrategia hacía que la digitación fuera demasiado lenta y con el tiempo se adoptó el estándar QWERTY y se empleó también en las máquinas de escribir, según explicó Gizmodo.

El cambio del estándar es el responsable de que la F y la J en los teclados lleven esas marcas, todo para facilitar su localización sin tener que mirar el teclado.

El línea central del teclado es el punto de referencia para la mayor parte de métodos de mecanografía. Además, para escribir más rápido se recomienda posar los dedos de la mano izquierda sobre las teclas ASDF y los de la derecha sobre JKL, con los índices posados sobre F y J, respectivamente, añadió el mismo medio.

Sin embargo, muchos teclados ya no no tienen este diseño porque con los años se ha perdido la costumbre de añadirlas, incluso los teclados para ‘gaming’ los fabricantes sencillamente no consideran que sean necesarios, explicó una publicación de Quora.