Spotify, una de las mayores plataformas de música ‘streaming’ del mundo y que ahora podría pagar impuestos, cambiará a la modalidad gratuita del servicio de forma automática a aquellos usuarios que pudieron suscribirse inicialmente a través de la plataforma de Apple, al tratarse de un medio que ya no aceptan.

Y es que los usuarios de Spotify pudieron suscribirse a la modalidad Premium a través de Apple durante un periodo corto de tiempo, entre 2014 y 2016. En ese último año fue cuando la compañía sueca dejó de aceptar nuevas suscripciones por esta vía debido a la tasa que cobra Apple por cada transacción.

Es decir, que los usuarios que sí lograron suscribirse a través de Apple han podido renovarla a través de esta misma pasarela de pagos, aunque con un cargo adicional de tres dólares al mes. Sin embargo, Spotify decidió que ahora tampoco mantendrá este sistema.

De acuerdo con esta decisión, los usuarios con suscripción a través de Apple están recibiendo un correo de parte de Spotify, aplicación a la que le cayó una millonaria multa por mal manejo de datos de los usuarios, en el que se les indica que una vez finalice el periodo de facturación, serán transferidos automáticamente a la modalidad gratuita de la plataforma de audio en ‘streaming’, informó Variety.

