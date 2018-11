“Para garantizar que el establecimiento sea seguro y acogedor para todos, hemos identificado una solución para evitar que este contenido se vea en nuestras tiendas y comenzaremos presentándolo en nuestras tiendas de Estados Unidos en 2019”, dijo un representante de Starbucks a Business Insider.

La medida se tomó después de que 26.000 personas firmaran una petición de Enough Is Enough para que Starbucks filtrara el acceso a videos pornográficos lo más pronto posible. A principios de esta semana, la Directora ejecutiva de esa organización, Donna Rice Hughes, atacó a Starbucks por no cumplir con el compromiso que hizo en 2016 de bloquear sitios web explícitos.

“Al romper su compromiso, Starbucks mantiene las puertas abiertas para que los delincuentes sexuales condenados y otros puedan volar bajo el radar de la policía y utilizar los servicios públicos gratuitos de Wi-Fi para acceder a la pornografía infantil ilegal y la pornografía”, dijo la ejecutiva a Business Insider.

Aunque Hughes se mostró “emocionada” de que la popular tienda de café dijera que estaba implementando una solución para bloquear las páginas para adultos en sus establecimientos, observó que la cadena se había quedado atrás con respecto a otras compañías, como McDonald’s, Subway y Chick-fil-A, las cuales introdujeron filtros de restricción en 2016 o antes.