Si bien es cierto que muchas personas asocian las vacaciones con desconectarse de los dispositivos móviles y alejarse del mundo tecnológico, para otros individuos puede representar justamente lo contrario.

En el metaverso, ya puede irse de vacaciones y reservar una habitación en un lujoso hotel en la realidad virtual.

Leven, una cadena hotelera de Inglaterra, ha lanzado su segundo resort. El hotel está construido completamente en el metaverso, donde adecuaron un escondite tropical repleto de arquitectura experimental de estilo babilónico, prados verticales y piscinas tipo laguna escalonadas, todo a través de la pantalla.

El hotel virtual se encuentra en Decentraland, la plataforma de realidad virtual tridimensional, en un llamativo edificio diseñado por un arquitecto en el Fashion District o “distrito de la moda”, zona del metaverso. LEVENverse se trata de un entorno de hotel virtual inmersivo, donde se busca que los huéspedes formen una comunidad virtual global.

El diseño de la versión meta es un concepto orgánico inspirado en la naturaleza y la biomimética con sus paredes curvas. El hotel, en esta experiencia digital, trae espacios para creadores, como una galería dedicada a NFT y creativos digitales para exhibir sus trabajos. Las personas que se alojen allí, tendrán un vínculo con el mundo físico, puesto que Levenverse organizará eventos en línea sobre bienestar y fitness: clases virtuales de fitness con entrenadores personales y sesiones de meditación guiada que se vinculan con sesiones del mundo real en el hotel de Manchester, Inglaterra.

Toda esta experiencia virtual puede vivirla en el hotel que complementa los servicios de un hotel real. El alojamiento en el espacio virtual, de tres plantas, cuesta entre 230 euros y 520 euros la noche.

Step into LEVENverse in Decentraland and watch heads turn as you strut your virtual stuff in the chicest fashion estate this side of the metaverse. It's the perfect place to show off your digital diva status and leave the haters in the dust.#LEVENverse #Decentraland #leven pic.twitter.com/F4GU1WVifO

— LEVEN (@LEVEN_hotels) June 21, 2023