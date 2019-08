Y hasta ese sueño, ese amado y anhelado descanso profundo que tanto disfrutaba hasta largas horas de la mañana, quedó enmarcado en un portarretrato para el recuerdo.

Y no es para menos. Con 3 hijos pequeños ya no solo el sueño hace parte de una remembranza; también las horas largas en la regadera, las sentadas eternas en el televisor para ver una serie y hasta esos viajes pecaminosos en pareja.

Pero a María Clara no le queda grande nada. Pareciera una mamá robot. Su día empieza, usualmente, a las 6 de la mañana con el mejor despertador: 3 sonrisas esperando por su abrazo. Agradece a Dios cada segundo por su maravillosa vida. Desde los 12 años soñó con ser mamá de una familia numerosa. Y Dios se la dio.

Soñó con tener una familia numerosa: tiene 3 hijos. Soñó con tener mellizos: Dios se los dio. Con una princesa: tiene a Matilde. Y con un esposo que Shakira envidiaría, porque como dice una de sus canciones, no pidió un hombre extraordinario, solo un hombre de verdad: atento y cariñoso y que en la calle sea un príncipe. Y le envió a Santiago.

Y claro, no es mamá perfecta ni busca serlo. Es una mamá que también se estresa. Que desea recluirse por segundos. Y lo hace. Saca su cansancio. Se desintoxica. Llora. Se enclaustra y se reinventa. Sale de nuevo, con su corazón amplio y sedoso para seguir formando ese hogar que siempre añoró.

Tiene el mejor ejemplo. Y es su mamá. Una madre dedicada a su hijas. Mamá de tiempo completo. Mañanas, tardes y noches consagradas a ellas. Y así es María Clara: dedicada, meticulosa, determinante, focalizada en lo que significa ser y servir como mamá.

Es sencilla. De corazón noble y alentador. Su faceta como mujer, esposa, mamá, hija, empresaria e influencia la hacen ser una mujer todo en uno. En redes sociales se le ve siempre sincera. Ha sobrepuesto su maternidad por encima de sus deseos de realizarse como trabajadora.

Tiene una familia repleta de amor, porque todos respiran para un mismo corazón: el hogar.

María Clara en un chat con MamiBoss.

¿Qué es lo más difícil de ser mamá?

Negociar mis sueños laborales por mis hijos, precisamente porque ellos son mi prioridad. Pero confieso que me da duro cada vez que debo decir NO a mis propuestas laborales. Cambiar mis prioridades cambiaría todo y soñaba ser mamá 24/7. Cada vez que se me presentan esos obstáculos me duelen, pero siempre ganan mis hijos y mi familia.

¿Cuál ha sido la pataleta más desastrosa de tus hijos?

Tuvimos una de Matilde en un centro comercial, muy fuerte, pero supimos manejarla desde un principio. Fue un llanto con tirada al piso, pero la controlamos fácil. Creo que esa es la clave, darles herramientas para que puedan salir de esa crisis. La levantamos. La abrazamos y le explicamos que no era la manera para tener lo que quería.

¿Cuánto es el tiempo en la ducha después de ser mamá?

Mínimo. De milagro alcanzo a retirarme el champú.

¿Qué te saca de quicio como mamá?

Que no me respondan. Me molesta demasiado que le hable a Matilde y ella no me responda. Me siento ultrajada e irritable al sentir que no le estoy enseñando educación a mi hija.

¿Qué te derrite como mamá?

Ver a mis hijos interactuar y ver cómo cada uno son el regalo para el otro. Ver a Matilde ser tan maternal con ellos, aun cuando ella es tan chiquita. Ver a mis hombrecitos emocionados entre ellos. Y verlos alegrarse enormemente por su hermanita. Sin duda, ellos tres, lo más bello de mi vida.

¿Cuál es tu forma de reprender?

Siempre trato de adelantarme a la reprendida y al regaño. En eso, creo que lo he hecho bien. Manejar la mente de Mati ha sido importante. Le hablo antes de que sus emociones hayan estallado. Le enseño que ella debe tomar sus decisiones antes de que mamá le llame la atención. Y que ella sepa que cuando mamá dice algo es muy en serio. Esto ha ayudado a que ella no permita llevarse hasta ese momento.

¿Tu ritual para quemar las 3.000 calorías gastadas como mamá?

Definitivamente es mi esposo. Caer a sus brazos, arruncharnos y tener el momento de hablar o de tener un silencio absoluto. Pero junto a él me recargo totalmente. Mi ritual es compartir los dos.

¿Cuál ha sido la etapa de la maternidad que más te ha costado?

La etapa del sueño. He sido dormilona toda la vida y creo que a eso, precisamente, vinieron a enseñarme mis hijos. A la paciencia, a la tolerancia. Porque ninguno ha dormido bien. Siempre escucho esas historias de niños que duermen derecho y me pregunto cómo lo hacen las mamás. Los míos han dormido 6 horas de largo a partir casi del año de edad.

¿Cómo es un día tuyo?

Es indescriptible con 5 seres a cargo. Todo cambia día a día. No me gusta hacer tantos planes, porque si alguno no sale o alguno se enferma o no quiere, pues no me frustro. Entonces he aprendido a vivir el día a día. Voy al ritmo de ellos. Así que lo único que sé es que a las 6 de la mañana empieza mi día, y termina a las 9 de la noche, más o menos, donde disfruto de mi tiempo.

¿Cuántas maletas se llevan de viaje con 3 hijos?

Fui una viajera maravillosa y siempre he sabido ahorrar espacio en todo. Increíblemente, en el paseo que hicimos recién los 5, viajamos con 2 maletas. En una, la mía y la de mi esposo. Y en la otra, la de los 3 hijos. ¿Cómo lo hice? No sé. Eso sí, jamás hay espacio para secador ni tacones. Busco comodidad, ante todo. Sé que eso volverá a meterse en la maleta pronto. Por ahora, no me cabe, no tengo tiempo y tampoco son mi prioridad.

¿Canas posparto?

Me salieron dos. Y me las vi. No las toco ni las pienso, porque dicen que entre más se hable de ellas más salen. Pero no me preocupa que en el futuro las tenga. Ni me preocupa envejecer si lo voy a hacer con esta familia que Dios me dio y que a Él prometí cuidar y entregarme en vida.

