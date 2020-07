Todos recordamos a nuestras exparejas por lo que nos dieron y también por lo que no nos dieron. Algunos pasarán a la posteridad y al recuerdo por su elegancia y buenas formas, incluso cuando terminan con nosotros, y otros, los más desafortunados, pasarán a la historia porque nos hicieron sufrir lo indecible en el momento de romper con nosotros.

Hoy vamos a ver algunas ideas de rupturas mortales para tener en cuenta.

Terminar por WhatsApp: una cobardía incalculable

Si has compartido tu corazón con alguien lo mínimo es tomarte el tiempo de tener una ruptura digna. Enviar un adiós por WhatsApp es de adolescente y deja todo que desear. Muchas veces he insistido en la importancia de la buena comunicación en la pareja, y si bien el WhatsApp o el mensajito sirven para la vida diaria, para terminar no son válidos y se podrían ver como un acto de cobardía suprema. Lo mínimo que uno espera es que la persona que compartió con uno se tome la delicadeza de reunirse con uno, y si la distancia lo impide, por lo menos enterarse de la ruptura mediante llamada sería lo mínimo.

Terminar por correo: ni para el amor de oficina

Me pregunto qué se le pasa por la cabeza a alguien que envía un correo cáustico para terminar con uno. Soy partidaria de usar el correo para enviar un algo sorprendente, o, para los que escribimos, usarlo para enviar una carta de amor modelo 2020, o incluso para retomar el contacto perdido por muchos años, pero jamás para terminar una relación. ¿Acaso esto no se puede hacer una forma adulta? Quizá si detrás hay una infidelidad que ha roto el corazón como patada de burro, podría llegar a entender que haya una comunicación por escrita, pero lo necesario a la hora de romper con alguien es poder tener un diálogo, un compartir, un: te digo esto y esto y tú tienes derecho a decir tu parte, y eso es sencillamente imposible a través de un correo.

Terminar con el/ la amante al lado: ¿se puede caer más bajo?

Muchas personas optan por enseñar a su nueva conquista para coger fuerzas y terminar. Esto, aparte de ser indigno, es violento y puede terminar en escena innecesaria de celos.

Cuando uno termina con alguien, quizá lo último que desea es verlo acompañado por una nueva persona. Para eso se requiere de tiempo y de preparación. Es un poco kamikaze terminar con el amante o la amante del brazo, no aporta nada y sí destruye lo poco que quedaba en pie.

Terminar por redes sociales: escarnio público

Muy de estos tiempos, y muy absurdo.

Las redes están bien para hacer marketing, para ocuparse en ‘selfismo aspiracional’, para contar alguna historia o hacer gala de viajes o cenas. Pero no es el sitio para que tu novio o tu novia se entere de que ya no lo es. Tecnologías sí pero en el amor nada se compara con el contacto personal, con la presencia real y con asumir que si algo es importante o lo ha sido, lo justo es tomarse el tiempo de cortarlo con madurez.

La única forma de que terminar por redes podría ser útil es cuando se tiene una relación por redes y no presencial, algo que se va popularizando y que termina siendo una seudorelación si no pasa al plano del cara a cara con el tiempo.

Si por razones de pandemia mundial no es fácil encontrarse con la persona con la que se desea romper, o se hace imposible porque no se pueden acotar las distancias, lo mejor sería hacerlo por teléfono y en algún momento, cuando se pueda y el tiempo y las leyes lo permitan, reunirse para darle a la persona un cierre a la altura que se merece.

¡El amor con amor se paga! Con el diálogo se puede hacer que todos entiendan la ruptura, los motivos que la han generado y las posibilidades de acción que les deja la situación.

Si le prestas atención a la persona con la que compartiste, podrás compartir los motivos por los cuales continuar o no con esa relación e incluso, en este diálogo verás la oportunidad de ver si estas incompatibilidades que los están conduciendo a la ruptura son definitivas o no.

Y tanto si vas a continuar con esa relación después de proponer una ruptura, como si vas a cortar definitivamente, hazlo con altura.

¡La mejor de las suertes!

