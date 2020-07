Semejante despilfarro en un aparato que sirve para mirar fotos mentirosas en Instagram, ver peleas inútiles en Twitter y entrar a Facebook a… ¿Para qué es que seguimos utilizando Facebook? Piénsenlo: tener a la mano tremendo dispositivo, con tecnología de vanguardia, para contemplar en 4K, ultra HD, mega resolution, súper guau… los tuits de Gustavo Petro… o para ver cómo pasa la cuarentena ‘Epa Colombia’.

“La cámara es más potente”. Por supuesto… buenísimo para hacer las tomas de calidad que usted quiere y con las que busca competir con su documental en el Festival de Cannes. No sé cómo es que no se ha ganado un Golden Globe con todo el material que tiene de sus rutinas haciendo ejercicio… Ah, ¿es para tomarse selfis? Haberlo dicho antes. Importantísimo que quede registro detallado de su hermoso rostro, para que el mundo pueda contemplar semejante maravilla de la naturaleza… Ah… ¿La va a retocar? No entiendo. ¿Para qué quiere una cámara que capta en alta definición los poros de su cutis si no le gusta que se vea su poroso cutis?

Me asquean más, mucho más, los Apple Watch: un reloj que supera los dos millones de pesos, a cambio de dar la hora y contar los pasos. Ah, cosa inútil. Primero, porque la hora es como Dios y como la contaminación: está en todas partes. Segundo, porque pocos datos más irrelevantes que saber cuántos pasos ha dado uno en el día. “Solo he caminado 2.700 pasos hoy. Voy a la tienda, que está a 400 pasos, y así supero mi meta diaria de 3.000 pasos. Por semejante logro me voy a premiar con una empanada de carne y un merengón. No entiendo cómo no he bajado de peso con tanta actividad física”.

Otro más dijo por ahí: “Es que el Apple Watch me avisa cuando debo pararme si llevo mucho tiempo quieto”. Eso mismo hacía mi mamá, y gratis: “Párese y haga algo porque lleva ahí aplastado toda la mañana”. Y me aclaran que no, que es diferente, porque el Apple Watch sirve para hacer ejercicio y monitorear las pulsaciones. Pero, por supuesto. Qué idiota soy. Es que sin hacerle seguimiento al ritmo cardiaco no se puede hacer ejercicio. Son cavernícolas los que salen a correr y simplemente regulan la velocidad dependiendo del aire con el que se sienten. Eso de decir “¡bufff!… no puedo más… estoy ahogado”, sin que el reloj lo confirme, es inconcebible en el siglo XXI. ¿Qué sigue? ¿Dormirse con la incertidumbre de no saber cuántos pasos hemos dado en el día? Qué susto.

“Ah…”, dicen. “Es que tiene una brújula súper buena”. Obviooooo. Si la brújula es un artículo indispensable de uso diario, como la tarjeta ‘Tu llave’ y Facebook (aunque, insisto, no sepamos por qué lo seguimos utilizando). ¿O cómo creen que uno se mueve en Bogotá. Pues por brújula. “Me marca clarito que hacia allá es el oriente… allá donde se ven los cerros orientales”. El que no la tenga está jodido. Toca buscar a alguien con Apple Watch, no para preguntarle “¿me puede decir la hora, por favor?”, sino “hermanito, ¿me puede decir para dónde es el norte? Es que voy para el Éxito de la 170 y no sé a qué lado de la estación coger el Transmilenio”. Tiene hasta una función de “detección de caídas”, como si uno, luego de irse de mula, necesitara que el reloj dijera: “Acabo de detectar que te diste un guamazo”.

Todo esto para decirles que mis suegros me regalaron unos AirPods de casi 700 mil pesos y estoy feliz. Hago talleres por Zoom con mis hermosos audífonos inalámbricos de Apple, blancos como las nubes, lisos como las piedras de un río, elegantes como la princesa Letizia, sofisticados como Tom Cruise. Y así me siento: sofisticado, como Tom; princesa, como Leti. ¿Por qué no? Resentidos.

Con mis AirPods escucho podcasts mientras lavo loza, hablo por teléfono mientras juego Play Station, oigo música mientras trabajo. A veces duermo con ellos puestos y les susurro: “Hasta mañana, pequeños. Los amo. Ustedes aceleran mi corazón. En serio. Ojalá tuviera un Apple Watch para comprobarles que es cierto lo que digo. ¿Cómo? ¿Quieren que los guarde en su bello estuche? Tan bobitos. Claro que sí. Descansen”.

Adiós a esos cables tercermundistas que había que desenredar todo el tiempo como si fueran la pita vieja de una cometa. Adiós a ese “plug” que tenía que estar pegado al celular, como un niñito consentido que no se puede separar de la mamá. Adiós a esa vida sinsentido. Dejen la envidia. Dejen de vivir en la edad media, sin un celular con una cámara potente, ni un reloj que mida sus pasos diarios, ni una brújula que les indique dónde quedan los cerros orientales.

