Últimamente hablo mucho de seducción. He estado preguntándome dónde está la clave para seducir y he descubierto que la seducción se basa en algo muy curioso: eres un seductor cuando dejas ver algo de quien eres, pero juegas con el misterio para no desvelarlo todo tan rápidamente.

La seducción se basa en construir una magia a través de lo que cuentas de ti, no estoy hablando solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel emocional.

Para seducir a alguien a través del chat vas a necesitar usar tu ingenio y no mostrar todas tus cartas en un primer momento, sino empezar un juego divino que se nutre de lo que puedas hacer volar la imaginación de quien te lee. Hay preguntas seductoras, invitaciones seductoras, comentarios seductores y hasta emoticonos que pueden llegar a ser exquisitamente irresistibles si los usas de la forma apropiada.

Ojo, también puedes seducir con la voz. Y aquí he descubierto que un tono de voz sensual despierta los sentidos, aunque tan importante es el tono como lo que estás diciendo, así que piensa en los mensajes que estás dando con tu voz si lo que quieres es terminar siendo absolutamente irresistible.

Ahora bien, me preguntan qué técnicas pueden ayudar a seducir a una persona en presencial.

1. Slow dating

Mi primer consejo es que intentes ir más despacio, el ‘slow dating’ puede ser de gran ayuda para seducir, porque si te das cuenta, muchos errores clásicos en primeras citas se cometen por falta de atención. Por ejemplo, un resbalón, soltar una pregunta inoportuna, tener una caída o que se te manche el vestido con el vino. ¡Todo esto puede corregirse si haces las cosas más despacio! Piensa en cómo habla James Bond, te parece que dice las cosas rápido o más bien que saborea cada palabra que sale de su boca.

2. Aprende a clavar la mirada

Este consejo se basa en que tú puedas empezar a mirar a la persona que quieres seducir con una mirada penetrante, pero sin que parezca que estás siendo agresivo. Clavar la mirada de forma seductora te permite observar a la persona y al mismo tiempo comunicarle con tus ojos lo que te gustaría hacer con ella, aprende a hablar con tus ojos y no te olvides de acompañarlos con lo que viene a continuación.

3. Encuentra tu sonrisa de medio lado

Tu sonrisa seductora te abrirá muchísimas oportunidades. Una sonrisa seductora está diseñada para invitar a conocerte mejor, no es la sonrisa más amplia, ni tampoco la más pequeña, es esa sonrisa con la que se te pone cara de pícaro porque normalmente dobla tus labios y se tuerce un poco. Puedes ensayarla frente aun espejo, o puedes recordar las miles de veces que la has puesto en situaciones anteriores y sacarla para cuando quieras seducir a muerte.

4. El olor elegido te ayudará

Todas las mujeres sabemos que un hombre que huela bien es una invitación a olerlo más de cerca. Elige una colonia que encaje con tu personalidad y disfruta del efecto que puede causar en alguien que te guste. Ojo, esto va mucho más allá de un olor, porque el olor hace que las conexiones en el cerebro se activen y traduzcan emociones que servirán para despertar la imaginación.

5. Haz reír

Los grandes seductores manejan el sentido del humor, también la elegancia en el doble sentido y sorprenden porque de sopetón pueden llegar a tener grandes golpes de ingenio que los dejan muy bien parados. Un gran seductor siempre es respetuoso, galante, acertado y te deja con ganas de más.

Ahora cuéntame. ¿Te interesa ponerte manos a la obra con estas técnicas y empezar a seducir?

