Los habitantes de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Boyacá, Cauca, Quindío, Risaralda y Putumayo reportaron el movimiento telúrico que se registró a las 2:21 de la tarde.

Varios usuarios en las redes sociales compartieron videos de las edificaciones, donde se aprecia que el temblor fue intenso y prolongado.

Cuando me quieren derribar pero aún no lo logran. 😎 Créditos:Lotero. #Temblor #temblor pic.twitter.com/lThL3MDpfk

#Temblor #Valle #Colombia … Menos mal estaba en la hamaca meneandome y no lo sentí pero si lo ví en los helechos que están colgados en mi patio. pic.twitter.com/ZkzXWrsfAi

A Moderate 5.8 #Sismo #Terremoto #Temblor #earthquake near La Unión #Colombia right now 🛑 pic.twitter.com/8Zz1JXALfX

— Teacher From PR 🇺🇸🇵🇷 (@MaestroDEPR) March 23, 2019