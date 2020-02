green

En aquella audiencia, los dos sujetos fueron detenidos por el delito de receptación. Sin embargo, quedaron en libertad ese mismo día, asegura CM&.

Ese mismo medio publicó el video en el que aparecen los presuntos delincuentes que habrían intentado robar al médico en un puente del norte de Bogotá, y luego fueron asesinados por él con el argumento de defensa propia.

En la grabación, en la que se pueden identificar plenamente los dos sujetos, se escucha el argumento de juez relacionado con la ilegalidad de la captura. Los implicados eran acusados por la Fiscalía de robar un vehículo, pero no fueron juzgados por hurto sino por el delito de receptación.

En la audiencia también se puede ver que, en esa época, los hombres eran señalados, junto al otro que no aparece en el video, de robar el carro y se cita la lectura del testimonio de una víctima que decía lo siguiente:

“Cuando tres sujetos me abordaron abriendo las puertas e ingresaron al vehículo y me intimidaron con un arma de fuego tipo revolver, y me obligaron a conducir hacia la autopista sentido sur, hasta la 170. Me amenazaron con pegarme un tiro si no obedecía”.

Este es el video publicado por ese mismo noticiero: