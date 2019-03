En una entrevista con el diario La Nación, la estudiante Esneidy Gabriela Gallego, de 20 años, explicó cómo sucedieron los hechos en los que terminó con distintas heridas de gravedad en la cara y el cuerpo.

“Yo iba caminando y vi a ese señor, me causó miedo porque lo vi como un indigente y me corrí un poco hacia el lado de la pared, cuando este individuo me coge a golpes sin ninguna razón. Impotente yo trataba de defenderme pero él me daba más fuerte. Me soltó porque quiso, sino seguro me hubiera matado, a puros puños me reventó la cabeza. Yo corrí hacia la acera del otro lado hasta se me cayó el celular”, manifestó la joven víctima a ese diario huilense.

#Crónica Gabriela Gallego, la estudiante que recibió una brutal golpiza por parte de un habitante de calle en el norte de Neiva, cuenta el drama que vive desde entonces. Manifiesta que no le han brindado la atención médica ni psicológica necesaria.https://t.co/RGYeUbxr53 pic.twitter.com/veAK4RIqtg — Diario LA NACIÓN (@PrensaLaNacion) March 30, 2019

Después de haber sido atendida en un centro médico, la universitaria mencionó al medio citado que le formularon medicamentos que tuvo que pagar de su propio bolsillo y que no ha podido recibir la atención médica y psicológica correspondiente, agregó la Nación.

El habitante de calle, identificado como Jefferson, fue trasladado por el cuadrante de la Policía al hospital Universitario de Neiva donde recibe, según sus propias palabras, un “servicio confortable” en la Unidad Mental de ese centro médico.

Según indicó al diario la Nación uno de los profesionales que lo atiende, “parece ser que reconoce en las mujeres una relación previa con una decepción amorosa”, lo que podría causar su comportamiento agresivo y violento hacia ellas.

El noticiero Cable Noticias obtuvo el video de la agresión que registró una cámara de seguridad en el norte de Neiva.

Por su parte, el portal Pitalito Noticias difundió estas fotografías en las que se observa cómo quedó la mujer luego de ser atacada por el habitante de calle.