Duque adelantó reuniones con todos los grupos políticos en la última semana, y este martes fue el turno del partido que representó para llegar a la Casa de Nariño.

Luego de terminar el encuentro, la Presidencia transmitió declaraciones en vivo de los asistentes para anunciar los acuerdos a los que llegaron.

El Jefe de Estado habló durante dos minutos y empezó su discurso así: “Quiero muy especialmente saludar al expresidente, senador y gran amigo. Líder del centro Democrático y de su bancada. Saludar a todos los miembros de la bancada de mi partido”.

Sin embargo, cuando llegó el momento de darle la palabra a Uribe, Duque se dirigió a él como “presidente” e incluso le acomodó el micrófono y se hizo a un lado para que el senador diera su declaración, que se extendió durante 5 minutos, como se ve en este video:

Al final de su discurso, Uribe se dirigió a Duque y le dio las gracias como presidente. Duque extendió su mano, lo miró fijamente mientras Uribe tenía su mirada en otro lado, y le contestó: “Presidente, muchísimas, muchísimas gracias”.

Segundos después, luego de terminar las declaraciones, Duque tomó del brazo con cortesía a Uribe y acercó su oído al rostro del senador, que permaneció estático con una expresión seria, para escuchar de él otras palabras.

Naturalmente, esa alusión hacia un hombre que dejó el cargo hace más de ocho años no les gusta a muchos, aunque otros alegan que se trata de protocolo entre presidentes.

Además, esta situación se ha repetido en diferentes ocasiones con los ministros del gabinete de Duque, y hasta con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Algunos de ellos han optado por disculparse por el ‘lapsus’ y reiterar que el presidente es Duque, aunque otros continúan sus discursos in inmutarse del error.

