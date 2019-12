green

La imágenes, difundidas por Noticias Caracol, son desconcertantes. Allí se ve cómo el agua se metió al carro y lo dejó prácticamente inutilizable.

El nivel del agua (sucia y llena de hojas que cayeron de los árboles) llegó a tal punto que ni siquiera se podían ver las sillas del automóvil.

El desasosiego de los pasajeros es evidente. Una mujer, que iba en el asiento del copiloto, dijo: “Yo creo que siempre las cosas pasan por algo, pero [en este caso] uno no sabe por qué“.

En respuesta, el hombre que la acompañaba lamentó el estado de su auto: “No, acá se daña el carro; yo creo que ahí se daña el equipo, y todo”.

Tratando de encontrar una solución, la mujer aseguró que el carro no se podía encender en 3 días. “Eso sí, no toca prenderlo ahorita porque, si no, se daña”, dijo al terminar el video.

Estas son las imágenes del interior del vehículo:

#Video Caos vehicular por fuertes lluvias en el norte de Bogotá: un usuario compartió el estado en que quedó su auto por inundaciones en algunas vías de la capital >>> https://t.co/rHQJnUXAvz pic.twitter.com/4tBgr3kalA — Noticias Caracol (@NCBogota) December 11, 2019

Vale la pena recordar que este miércoles, además de la fuerte lluvia, los habitantes del norte de Bogotá tuvieron que soportar tormentas eléctricas y truenos sobre las 2:30 de la tarde.

La inundación tuvo lugar en la carrera Novena, a la altura del centro comercial Santa Ana, cerca de la estación de tren de Usaquén.