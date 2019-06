Las lluvias ocasionaron los deslizamientos de tierra y piedra en esa vía, y como no cesaba, las autoridades no pudieron limpiar la carretera, porque no existían condiciones de seguridad para hacer esa labor habilitar el paso, dijo Coviandes.

Caída de piedra y lodo se presentó en la noche de este lunes en la vía entre Bogotá y Villavicencio, a la altura del kilómetro 58. (video suministrado)#MañanasBLU pic.twitter.com/UWJpEGd4UN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 4, 2019

No obstante, a las 5:30 de la mañana de este martes se empezó a remover las rocas y la tierra que obstaculizaban el paso y se espera que, en los próximas horas, se permita el paso para los viajeros.

Esta emergencia ya resulta común en ese mismo tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, por la era invernal que azota a varias regiones del país.

Hace dos días, por ejemplo, también se tuvo que cerrar esa vía, en un sentido, por los escombros que cayeron a la carretera e impidieron el paso de los vehículos.