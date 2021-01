green

Justamente lo que la llevó a contar su caso fue la pregunta de otra persona sobre si el supuesto rastreo de casos de COVID-19 que hacen establecimientos comerciales o autoridades estaría funcionando:

“De todos los sitios donde piden datos, ¿a alguno de ustedes los han llamado a decir: ‘detectamos un caso de COVID y usted pudo estar en contacto?'”, indagó Juana Uribe.

“Nop. Es más: tengo COVID y no he podido decirlo en la CoronApp porque no existe esa opción. Y en la EPS @GRUPOSURA nunca me contestaron y me aburrí de hablar con la máquina”, respondió De la Torre.

Aunque dijo que ya lleva 14 días sin olfato, y cree que ya debería estar superando la enfermedad, el no haber podido informarlo es lo que la hace dudar de que su caso esté registrado, así sea para que las personas con las que se cruzó sepan que pudieron haber estado expuestas.

No tengo olfato hace 14 días. Ya salí, creo. Pruebas particulares. — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) January 22, 2021

“Me siento ignorada“, comentó, medio en broma.