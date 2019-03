Uribe usó uno de los titulares de la portada del diario El Universal de Cartagena para escribir un tuit enigmático, que la mayoría de personas que lo leyeron asumió que era dirigido a Juan Manuel Santos. “Oportuna canción: Sabes mentir, del cantante de champeta Eddy Jay”, comentó quien fuera presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

Sin embargo, la intención de la publicación de Uribe quedó confirmada al darle una breve ojeada a la cuenta de Twitter de él. Antes y después del tuit haciendo referencia a la canción de champeta, Uribe escribió tres trinos diciéndole mentiroso a Santos.

El líder del partido Centro Democrático descalificó el relato que Santos hizo en uno de los capítulos de su libro, ‘La batalla por la paz’, dedicado a contar detalles desconocidos de cómo se gestionó y qué pasó en la reunión que tuvieron él, Uribe y el papa Francisco en diciembre de 2016.

“Santos dice mentiras hasta para interpretar mis viajes”, “Santos en sus mentiras me inventa conversaciones con frailes”, “Santos miente hasta para atribuir al Santo Padre gestos de descortesía ajenos a él”, fueron algunas de las frases que escribió Uribe en esa red social durante la mañana de este lunes festivo.

Santos dice mentiras hasta para interpretar mis viajes: con nadie hablé en Asís distinto a una visita que hice con mi señora.

No acepté reunirme con el Embajador Escobar que me buscaba para entregarme una carta de Santos que me negué a recibir

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 25, 2019