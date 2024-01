La familia de don Héctor Fabio Marulanda, están solicitando a las autoridades del Espinal, Tolima que investiguen para dar con el paradero del presunto responsable del accidente de tránsito que lo dejó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Rafael.

El siniestro vial ocurrió el pasado 27 de diciembre en la carrera 11 entre calles Octava y Novena de la ‘Capital de la Tambora’, donde niña de 3 años fue arrollada. Ese día, don Fabio había salido de trabajar y se dirigía a su vivienda en una motocicleta, cuando fue arrollado por el conductor de otra moto azul marca Bajaj Pulsar de placa RXB 17D, quien presuntamente huyó del sitio sin prestarle ayuda, pero dejó abandonado el vehículo, que fue llevado a los patios.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y desde ese día permanece en la UCI. Algunos testigos del accidente, relataron que presuntamente al sitio tampoco llegó la Policía ni agentes de Tránsito, por lo que se presume que no han comenzado la respectiva investigación para ubicar al presunto responsable, que según algunas versiones, sería un menor de edad. “Pido justicia por parte de la Fiscalía, pido a esos menores que me le hicieron esto a mi esposo que aparezcan, que falta de responsabilidad de los padres de familia. Dios me lo sane y me lo saqué de esto solo”, expresó Maritza Quintero.

En el municipio vecino Flandes, cinco detenidos escaparon de una estación de Policía utilizando una hoja de segueta para cortar los barrotes de una pequeña reja. La fuga ocurrió durante la madrugada del 2 de enero, cuando los fugitivos crearon una ventana improvisada. Entre ellos se encuentran personas identificadas como Milton Restrepo Cuadros, alias ‘El Paisa’, Diego Andrés Ríos, Daniel Reyes Serrano, alias ‘Barney’, Brayan Salgado, y David Salinas Gutiérrez, alias ‘Salinas’.

Cuatro de ellos son presuntos miembros de una banda delincuencial local, arrestados dos meses antes por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. ‘El Paisa’ enfrenta cargos adicionales por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Aunque la Policía del área aún no ha emitido un comunicado oficial, se ha desplegado un operativo en Tolima y Cundinamarca para localizar a los fugitivos.

