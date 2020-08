green

El sobreviviente, que viajaba en la aeronave de matrícula HK-2129 para llegar a prestar sus servicios en el hospital de la capital del Amazonas entregó un dramático relato de lo que sucedió, por un aparente daño en los motores, en Noticias Caracol:

“El man cayó como en remolino hacia abajo, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y pum… eso se destrozó todo ese avión”.

El hombre al que se refiere Holguín es Kevin Londoño, el piloto de la aeronave, que lamentablemente fue el único que no sobrevivió al accidente. Tanto el auxiliar de enfermería como el otro médico que los acompañaba salieron con heridas leves.

Entre tanto, en RCN contó cómo fueron los primeros minutos, en los que la avioneta comenzó a precipitarse al río: “Antes de caer yo sí me guardé el celular, me metí la billetera, me metí la cédula porque pensé que se perdería con el agua; pero no salió nada, ni un zapato ni nada. Todo eso quedó abajo en el avión, cómo será de la parte que salimos que no alcanzó a salir nada por la presión”.

Una vez cayeron al agua, continuó el joven, luchó por unos minutos y luego perdió las esperanzas:

“Le di varios puños a los vidrios, pero to me rendí, ya solo esperaba que se acabara el sufrimiento, ya de la nada no sé cómo me impulsé hacia atrás y solita el agua me sacó”.

Cuando pudo salir, dijo que él y su acompañante intentaron rescatar al piloto pero el tiempo y la fuerza del agua jugaron en su contra:

“Tiramos una malla sin tantas boyas para que se pudiera sumergir bien adentro y ahí quedó engarzada la malla; entonces, cogimos un palo bien largo y lo enterramos. Ya habían pasado 40 minutos, pues yo dije ya no podemos hacer nada, y la corriente fuerte… yo quería tirarme, yo me iba a tirar y ellos me dijo que no”.

Además, Holguín le dijo al noticiero que no recibieron apoyo: “A nosotros ni el Ejército ni la Policía, nadie nos rescató; nosotros por nuestros propios medios salimos”.

Pero después, el Ejército, la Policía y la Defensa Civil activaron las labores de rescate y los encontraron. El general Jorge Herrera, comandante de la VI brigada del Ejército dijo que lograron ubicar a los dos ocupantes que sobrevivieron “a más de 25 millas por el río Putumayo hacia el occidente”.