La primera de ellas la dio a conocer Caracol Radio, y es el testimonio de la periodista

y pese a que llegó a un acuerdo con ella, Marcela Vásquez, que dice que hace un año también trabajó más de dos meses en la publicación que dirige Castro, y tampoco le pagaron.

“Yo también trabajé en la revista Congreso. Tuve un problema con él porque no me pagó. Hicimos un contrato a tres meses. Yo trabajé con él dos meses y medio. Nunca me pagó la seguridad social. Me trató mal. Tengo otra compañera, Alejandra. Ella alcanzó a instaurar la denuncia contra el señor”, le dijo Vásquez a la emisora.

Ese medio también difundió el audio que aportó Vásquez grabado cuando fue a pedirle a Castro que le pagara. En él se escucha con claridad:

Castro: ¡Se va!

Vásquez: Pero, doctor, yo…

Castro: Le dije que no más. ¡Y punto!

Vásquez: Pero es que usted ni siquiera me ha dejado hablar…

Castro: Vaya a que la críen, que la terminen de criar.

Vásquez: Pero usted por qué me está diciendo eso si… es más, yo le pido hablar con usted…

Castro: No quiero saber nada más. Se va porque se va, y punto. Y punto y punto…

De acuerdo con Caracol Radio, Castro “por lo general, contrataba solo mujeres”.

De acuerdo con Blu Radio, a la justicia se están acercando nuevas personas que dicen haber sido víctimas de Castro.

“Son aproximadamente un grupo de 10 personas (7 mujeres y 3 hombres) que han llegado al Centro Integral de Atención a Víctimas, muy cerca del complejo judicial de Paloquemao [centro de Bogotá] para, según ellos, denunciar los constantes abusos que tuvieron que vivir cuando trabajaron para la revista Congreso”, reportó esa emisora.

Además, el director de la revista Siglo XXI, Álvaro Erazo, rechazó la agresión a la periodista y señaló que Castro no tiene nada que ver con esa publicación.

“Nosotros hemos sido víctimas de este señor que nos ha plagiado, y he puesto en conocimiento ante las entidades competentes para que hagan valer la ley”, dijo Erazo en Noticias Caracol.