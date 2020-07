Este lunes la doctora María Camila Alegüe, que trabaja en la Clínica María Reina, de Sincelejo, atendió a una mujer de 35 años que estaba desorientada y tenía una temperatura cercana a los 38°C. La paciente negó haber tenido síntomas respiratorios o fiebre en los últimos días, su familia confesó que sí los tenía, una placa de tórax dejó entrever que ella podría tener coronavirus y, de repente, horas después de que los médicos la empezaran a tratar como paciente sospechosa de tener la enfermedad, la mujer se enojó, desarmó al celador del hospital y dio varios disparos.

Sorprendida por lo sucedido, la doctora Alegüe decidió contar los detalles de la historia en su perfil de Twitter. La mujer no quería aceptar los síntomas que presentaba, pero solo hasta que la doctora le recordó a su familia que mentir al respecto en tiempos de pandemia era delito su esposo reconoció que “hace 15 días tiene tos, fiebre, malestar general, y síntomas gastrointestinales”, contó la médica.

“Adicionalmente, en la placa de tórax hay imagen sugestiva de COVID-19”, agregó Alegüe, detallando que por el relato del esposo de la paciente y el resultado de esa placa, los doctores del hospital la empezaron a tratar como sospechosa de tener coronavirus.

Sin embargo, en la mañana de este martes se dio el acontecimiento que aterró a las personas presentes en esa clínica de Sincelejo. “Esta señora se enloqueció, empezó a patear la puerta del área respiratoria y se salió porque quería irse, fue tal el show que armó que no sé cómo le quitó el arma al vigilante y dio 6 tiros a lo loco por toda la clínica”, relató la doctora.

Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, capturaron a la mujer y la retiraron del hospital. Según conoció el diario El Heraldo, la paciente fue identificada como Consuelo Beltrán Morales. “Por fortuna no hubo nadie lesionado. Nuestra Policía que está al lado actuó y le quita el arma a la señora y la reduce. Posteriormente la capturamos”, le dijo al periódico barranquillero el coronel William Rincón Zambrano, comandante de la Policía en Sucre.

La doctora Alegüe finalizó su relato manifestando la tristeza que siente al ver que en redes sociales hay personas que están felicitando a la paciente por la forma como actuó, asegurando que hay doctores que están diagnosticando coronavirus a pacientes sin razón alguna. A continuación, todos los tuits que hizo la médica contando los detalles de lo sucedido:

El día de ayer en mi turno llega una paciente de 35 años politraumatizada sin embargo a la entrada de la institución tiene temperatura de 38°C, por lo que hago que le repitan la toma porque la verdad no confío mucho en esos termómetros y le da una temperatura de 37.6°

Durante la inspección la señora estaba alerta, pero continuaba desorientada por lo que no se comunicaba mucho solo decía si le dolía o no lo que iba revisando, me comunico con los familiares pregunto antecedentes y nuevamente pregunto por sintomatología respiratoria lo que niega

