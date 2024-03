Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

A simple vista parece una contradicción: una abogada proveniente de un departamento conservador como el Casanare, que trabajó para una petrolera y lideró el partido de La U en esa región es hoy una de las funcionarias más poderosas del Ministerio del Interior en el gobierno del primer presidente de izquierda en Colombia.

Se trata de Sonia Bernal, una abogada que asumirá el próximo 2 de abril la curul en el Senado que deja Alexander López, nombrado director del Departamento Nacional de Planeación.

Le puede interesar: “Innecesaria”, “una amenaza” y “salto al vacío”: expresidentes dicen No a constituyente de Petro

Bernal proviene del municipio de Aguazul, Casanare, el segundo municipio más grande del departamento después de la capital, Yopal. Es una de las zonas que más petróleo y gas producen en el país. Ella misma y su familia se vieron beneficiadas de las becas educativas de las regalías que deja la producción del crudo en la región. Eso le permitió viajar a Bogotá a estudiar Derecho.

“Entonces trabajé en una compañía petrolera donde ganaba muy bien, casi me animo a no volver a seguir estudiando, ese es un riesgo que se corre mucho allá (…) pagaban un mundo de dinero en la industria petrolera. Aguazul tiene el tubo de Cupiagua que ayudó a sacar de aprietos económicos al país, entonces digamos que fui de las primeras jóvenes y mujeres que me adentré también en la industria petrolera”, dice Bernal, desde su oficina en el centro del poder en Bogotá.

(Vea también: Duque duro contra Petro; lo señala de “buscar información financiera de los opositores”)

Viniendo de un departamento petrolero, Bernal no considera que sea una contradicción apoyar al presidente Petro que ha expresado en el país y el exterior que se opone a seguir explorando pozos del crudo en territorio nacional.

“Es un tema de necesidad de supervivencia del mundo, que el señor presidente Petro lo diga es otra cosa, pero no necesitamos que lo diga un estadista para entender el impacto de la economía extractivista. En el patio de mi casa estaba el petróleo, sé el impacto negativo a toda la fauna y la naturaleza, por ejemplo”.

(Vea también: Expresidentes se van contra Petro por propuesta de constituyente: “Es una amenaza”)

“Mi gratitud a Alfonso Prada”

Para su subsistencia vendió joyas, cartas de amor escritas por su novio y llegó a ser inspectora de policía, comisaria de familia, secretaria de gobierno, jefe de la oficina jurídica y otros cargos departamentales.

“Fui candidata a la alcaldía de Aguazul. No me fue tan mal: quedé de quinta y sólo éramos cinco candidatos. Fue muy complejo, saqué 490 votos”. Tras esa experiencia, Bernal saltó a cargos departamentales desde Yopal: secretaria general de Casanare, defensora del pueblo regional y diputada del partido de La U. Siendo la primera mujer después de 17 años en ocupar la duma departamental, logró estar dos periodos hasta que, siendo parte de la campaña del Plebiscito por la Paz en 2016, conoció al entonces director del Sena, Alfonso Prada, que pocos años después se volvería clave para que Sonia Bernal conociera al hoy presidente Gustavo Petro.

(Vea también: Petro metió “jengibre” a café que tiene con Uribe y hasta le puso tarea antes de reunión)

“Era una bandera que nadie iba a coger en el Casanare y lo hice porque en mi municipio se registró el mayor número de desapariciones durante varios años. En el momento de la violencia entre paramilitares y guerrilleros eran docenas y docenas de amigos y conocidos que desaparecían todos los días. El impacto de violencia en el Casanare fue muy duro”, dice Bernal.

“Entonces conocí al doctor Prada y luego él me conoció a mí como diputada, porque vine a buscarlo a Bogotá para que nos apoyara en hacer un nuevo centro del Sena en el norte del departamento”, agrega.

Por invitación de Prada y un amigo cercano, Álvaro Echeverría, Sandra Bernal renunció al partido de La U y entró a conformar la lista paritaria del Pacto Histórico para las elecciones legislativas de 2022, ocupando el renglón 26 por el Movimiento Alianza Democrática Amplia ADA.

(Vea también: Estado mayor central de las Farc dice que no financió campaña de Petro)

“Acepté y me comprometí a querer llevar una propuesta que permitiera transformar el país que nadie la había hecho y era llevar la apuesta política del candidato Gustavo Petro, por eso fui la líder de la campaña del presidente Petro no solo en el Casanare sino en unos tres o cuatro departamentos más, incluso llegando hasta el Amazonas”, señala.

Finalmente, el umbral no alcanzó para que Bernal ocupara una curul en ese momento, pero meses después el país conocería su nombre.

Esposa del narco y los $800.000

En septiembre de 2023, Noticias Caracol publicó una investigación basada en cientos de grabaciones interceptadas por la DEA, la Policía y la Fiscalía en la que se demuestra la activa participación de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López, alias ‘Sobrino’. Este fue capturado cuatro días después de la victoria de Gustavo Petro a la Presidencia. Después de que había sido extraditado en 2013, a su regreso al país volvió a delinquir, por lo que fue condenado a 15 años de prisión.

(Vea también: Antigua ficha de Gobierno le cae a minhacienda: dijo que es incapaz de plantársele a Petro)

Según las interceptaciones, Sandra Navarro aportó dinero a la campaña y prestó vehículos para transportar figuras importantes del Pacto Histórico desde Bogotá, y refrigerios en la región. “Sandrita, querida (…) ahí te abrimos ese espaciecito (sic) porque tú nos dijiste que nos apoyabas pero toca pagar ahorita en la tarde. (…) Si no los pagamos nos boletean esta noche”, le dice Sonia Bernal a Sandra Navarro, refiriéndose a $800.000 para pagar publicidad política. La relación entre las dos mujeres está documentada en decenas de audios, videos e imágenes.

“La doctora quiere que usted la acompañe mañana en una entrevista telefónica para Radio Azul (…) y a ver si grabamos el videíto, el mensaje que dice que usted como agricultora la única opción que ve es el Pacto”, le dice Carlos Betancourt, jefe de prensa de Bernal, a la esposa del narcotraficante.

(Vea también: Razones por las que Petro, con idea de constituyente, metió al país en campaña para 2026)

Alias ‘Sobrino’, en llamada con Navarro, le pregunta: “¿Cómo van a asegurarse para que no se vayan a voltear en las urnas?”, entre otros diálogos en los que su esposa lo mantenía al tanto de la campaña. “Todos esos son unos hijueputas que solo me buscan para aportar plata”, dice Navarro molesta en otra llamada.

EL COLOMBIANO le preguntó sobre estos cuestionamientos a Sonia Bernal, quien en su momento se limitó a decir que no tuvo decenas de comunicaciones sino una única llamada con Navarro y que no tenía un papel protagónico en la campaña, a pesar de que las interceptaciones demuestran lo contrario.

(Vea también: [Video] Gustavo Petro hizo ceremonia y posesionó a la nueva fiscal general de Colombia)

“Es a través de la persona que manejaba los medios de comunicación. Me dice: ‘doctora Sonia, la está llamando la señora Sandra Navarro’. Y digo: ‘¿quién es Sandra Navarro?’. Me dicen que es la arrocera, que nos encontramos en la caravana y en una reunión (…) Dije pues pásemela, esto faltando tres días para la votación, pero no de Presidencia sino mi campaña al Senado. Me dice soy fulanita de tal, nos hemos encontrado un par de veces. ¿En qué le podemos ayudar? Entonces le dije: ‘votar, estamos a dos días, señora Sandra, muchas gracias’ (…) Pero, ¿qué necesitamos? Pues votos. Entonces me dice el asesor que necesitamos pagar $600.000 para mañana a una emisora (son $800.000, según la interceptación). Le digo: que necesitamos $600.000 para pagar la emisora, como cualquier ciudadano, cualquier persona que dice que va a aportar. Esa es la verdad”, le dijo Bernal a este diario.

Bernal, que sube la voz cuando se le pregunta por este tema, agrega: “Sandra Navarro no fue líder de campaña, ni financió la campaña, ni está demostrado que sea narcotraficante. Ni mucho menos Sandra Navarro es amiga mía o es amiga del presidente Gustavo Petro (…) Finalmente no pagó los $600.000. Me toca pagarlos a mí”. Aunque dice que solo habló una vez con ella, recalca: “Ella nunca tenía recursos, o sea nunca, es decir, nunca se le vio riqueza, o sea los recursos de la campaña fueron netamente de iniciativa de la gente”.

(Vea también: Alcalde de Cartagena lamentó desplante de Petro a quienes sí lo esperaron: “Quedé desinflado”)

Tras varias preguntas de EL COLOMBIANO sobre los detalles del escándalo, Bernal dijo molesta: “Sobre el tema no quiero ahondar más”.

Llegada al MinInterior

A la llegada de Alfonso Prada a la cartera del Ministerio del Interior en agosto de 2022, Sonia Bernal fue nombrada como subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, un cargo clave en el relacionamiento con los alcaldes, concejales y ediles del país. Su principal apuesta como funcionaria ha sido combatir el delito de trata de personas.

“En el mundo se registran 22 millones de víctimas (…) En Colombia, activamos un grupo de profesionales y logramos pasar de un presupuesto de $100 millones en 2022, $3.000 millones en 2023 y para el 2024 tendremos $7.000 millones, es una gestión que se hace con el Ministerio de Hacienda y con el DNP”.

(Vea también: Eln se suma a Petro en su búsqueda de una constituyente: “Que el pueblo hable”)

Bernal ha puesto foco en Antioquia, uno de los departamentos que más sufre este flagelo. “En el 2023 tuvimos 66 casos, 91% son mujeres (…) quiero resaltar el papel del señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque ha estado muy entusiasmado con esta campaña que es una campaña de Estado. Sus asesores la han visto como una posibilidad de potenciar la campaña en cada uno de los barrios de Medellín y yo creo que hay que trabajarla con todos los municipios de Antioquia”.

Sonia Bernal, según pudo confirmar EL COLOMBIANO, asumirá su curul en el Senado el próximo martes 2 de abril. Llega al Congreso tras la salida de Alexander López, quien perdió su escaño por decisión del Consejo de Estado. El que seguía el lista era el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, pero no aceptó porque ocupará un asiento en la junta directiva de Ecopetrol.

(Vea también: Petro canceló evento con alcaldes y gobernadores luego de que casi todos lo plantaron)

Bernal, entonces, llega al Senado después de Semana Santa, en una coyuntura compleja para el Ejecutivo pues las reformas no avanzan y el clima político es cada vez más adverso para Petro. “No lo tenía en la mente. (…) Llega esto y es una maravilla porque vamos a trasladar lo que hacemos en el Ejecutivo al Legislativo (…) tendremos como prioridad la agenda contra la trata de personas, entre otros temas, las mismas causas que me han acompañado desde los 16 años”.

Dice que no ha hablado con el Presidente obre su llegada al Senado, pero afirma que tiene la expectativa de ser una voz diferente a la coalición de gobierno que parece cansada a esta altura del mandato y que ha tenido diferencias hasta con los propios miembros del gabinete presidencial.

(Vea también: Alistan marchas contra constituyente de Petro y oposición ya fijó fecha en la que saldrá)

¿Cuál será su papel en el congreso?

Fuentes en el Congreso le dijeron a EL COLOMBIANO que la expectativa por la llegada de Sonia Bernal al Senado es alta. Como lo reveló este diario, en los pasillos del Legislativo se vienen escuchando culpas entre los ministros y la coalición de Gobierno. Tras el fracaso en el trámite de las reformas en la última semana, varios parlamentarios del Pacto Histórico reclamaron más presencia de los ministros. A su vez, los jefes de las carteras se defienden diciendo que los parlamentarios de la coalición no impulsan con fuerza los proyectos del presidente Petro.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.