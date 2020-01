green

En ese orden de ideas, la activista antioqueña manifestó al programa ‘La hora de la verdad’, que dirige el exministro Fernando Londoño, que si bien no está calificada para ese alto cargo, sí tiene claro cuáles son los principios que la llevarán a disputar electoralmente la primera magistratura del Estado.

“Voy a seguir haciendo la política como sea: a lo montañera, suela, saliva y saludo. Yo no sé transar, yo no sé nada, yo no sé ser políticamente correcta, pero les voy a seguir diciendo la verdad, lo que pienso, lo que siento”, dijo Holguín a ese programa, que fue reseñado por Noticias Uno.

Incluso, Holguín le dijo a Londoño que ella estaba predestinada para eso y se abstuvo de conformar una familia para atender esa misión política que le ha dado resultados electorales en Antioquia con 4 alcaldes, un concejal y un representante a la Cámara, anotó ese informativo.

“Porque uno a veces siente que nació pa’ una cosa. Y yo sentí muy chiquita que había nacido para eso. Por eso renuncié a casarme, renuncié a tener hijos y por eso he hecho lo que he hecho en estos 46 años…”, agregó la senadora uribista que en su departamento engranó un movimiento llamado ‘Los Paolos’ y con el que aspira a consolidarse electoralmente, recordó Noticias Uno, que además agregó que el fallecido padre de la senadora, Frank Holguín Ortiz, estuvo vinculado al narcotráfico.

