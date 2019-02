Durante una alocución, en la que se entregaron detalles de la forma en la que fue abatido el criminal este fin de semana y cómo estaba delinquiendo, el Presidente colombiano aseveró:

Según Duque, ‘Rodrigo Cadete’ por años estuvo vinculado a varios frentes de las Farc y se desmovilizó para acogerse al proceso de paz en la Habana, Cuba. No obstante, un año después se salió del acuerdo y empezó a organizarse con nuevas células.

“Sale del acuerdo de paz y llega a una zona cercana a los departamentos del Caquetá, Guaviare y Meta para reunirse con alias ‘Euclides’ —abatido en 2017—, con el fin de reorganizar el ‘Bloque oriental’ y el ‘Bloque sur’ con planes terroristas. [‘Cadete’ y ‘Euclides’] Se desplazan a Venezuela y se reúnen con alias ‘Gentil Duarte’. [Luego] ‘Cadete’ llega a Colombia con instrucciones claras y hace que se muevan estructuras desde Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta para impartir instrucciones terroristas”, explicó el General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, en la misma rueda de presa.

Durante la reestructuración de estos criminales, según el general Navarro, las autoridades venezolanas jamás se han visto prestas a colaborar con la detención de las actividades ilícitas.

“En las autoridades del vecino país de Venezuela no hay cooperación para combatir el terrorismo, no hay cooperación para combatir el narcotráfico, no hay cooperación para combatir el tráfico de armas y, además, allá es donde se organizaron estos grupos armados residuales”, expresó.