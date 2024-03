Rodolfo Hernández sorprendió al confesar entre lágrimas su cáncer terminal, tema que salió a relucir durante una audiencia virtual en su contra por la que se refirió a la realidad de su salud.

En conversación con Semana, ofreció más detalles sobre la realidad que ha vivido, al punto que soltó algunas revelaciones de lo difícil que ha sido este proceso en su vida.

“En su momento les informé a los colombianos que me habían detectado un cáncer de colon, desde el primer momento enfilé esfuerzos a combatirlo, he pasado por varias sesiones de quimioterapia y tuve una operación bastante riesgosa en la ciudad de Bogotá, en septiembre del año pasado”, indicó.

Lo cierto, es que el santandereano se sinceró sobre la realidad de su padecimiento, que fue el mismo que años atrás cobró la vida del líder venezolano Hugo Chávez.

“Por el nivel de riesgo de la operación, en la etapa de recuperación, se me reventaron dos puntos en el intestino y me provocó una peritonitis crónica, casi me muero, estuve nueve a uno, siendo uno la posibilidad de salvarme”, relató.

Lo cierto es que, al explicar la manera en la que desembocó su situación, Hernández sacó a relucir su lado más vulnerable, en medio de la difícil situación de salud que afronta. Allí, reveló cómo vivió ese momento.

“Luego de esto, a pesar de que se extrajo la parte del colon afectada, se me informó que el cáncer me había hecho metástasis en el hígado, una situación que no se la deseo a nadie y menos en esta etapa de la vida”, manifestó.

Así, al mirar en perspectiva la condición que llevó a que no fuera capturado a pesar de una condena en su contra, el excandidato presidencial puso sobre la mesa su visión actual.

“Eso me ha vuelto mucho más sensible a estos temas y entiendo que es una enfermedad nada fácil de combatir. Yo sigo en la batalla, o se muere el cáncer o me muero yo, alguno de los dos… [risas]”, aseveró.

¿Cómo es el proceso de un cáncer terminal?

Ese momento implica la progresión avanzada de la enfermedad, con síntomas físicos como dolor intenso, fatiga, pérdida de apetito y dificultad para respirar. También hay una carga emocional significativa, que puede incluir ansiedad, depresión y miedo.

Los cuidados paliativos son claves para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida, mientras que el hospicio ofrece apoyo integral para el paciente y su familia en las etapas finales de la vida.

Al ser consultado sobre cómo lo ha enfrentado, Hernández respondió: “Mi mamá todavía me dice ‘mi muchacho’. Ella en abril cumple 99 años. Yo entiendo y siento que la vida tiene ciclos y estoy en una etapa madura. He sido fuerte y eso me lleva a enfrentar con valentía las cosas, eso sí, también me dijo: ‘El cementerio está lleno de guapos’. A esta edad tengo tiempo para dedicarme a eso, le estoy metiendo las ganas”.

Lo cierto es que el excandidato presidencial aseguró que no le tiene miedo a la muerte, pero sentenció: “Si puedo evitarla, la evito”.

