La inseguridad en Bogotá parece que no da tregua y los habitantes de la ciudad ya no saben ni qué hacer para combatir esa situación que se le ha salido de las manos a la alcaldesa Claudia López y la Policía Nacional. El más reciente caso se registró en el barrio La Estancia, donde dos ladrones pretendían robar a los clientes de una peluquería, según informó El Tiempo.

En los videos de las cámaras de seguridad del barrio se ve cómo dos delincuentes llegan en un vehículo negro y se parquean a unos cuántos metros adelante del negocio. Descienden del carro e ingresan intempestivamente al local para amenazar a 7 mujeres que estaban en el sitio con armas de fuego, según el rotativo.

⚠️❌ Cansadas de la delincuencia, siete mujeres se enfrentaron a ladrones armados que intentaron asaltarlas. Vía @Citytv pic.twitter.com/cjcmceLoE3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 18, 2023

“Se bajaron y cuando vimos fue que dos hombres muy jóvenes se metieron a la peluquería. Uno de ellos comenzó a apuntar a una cliente que estaba en toda la entrada y le dijo que le pasara el celular, ella lo había tirado debajo de una silla”, dijo una de las mujeres que estaba en el salón de belleza al citado medio.

En medio del forcejeo con las señoras que estaban en el negocio, una de las mujeres decidió enfrentar a los delincuentes y con varios objetos del salón de belleza intentó agredirlos y fue así como los ladrones se vieron acorralados y decidieron huir del lugar; sin embargo, algunas de ellas resultaron golpeadas dentro del sitio, de acuerdo con el periódico.

“Habíamos 7 viejas ahí, no había ningún hombre. Yo los enfrenté y me le mandé a uno de ellos para quitarles el revolver, el otro me empujó y me mandó contra el sillón”, contó en el citado diario la mujer que encaró a los ladrones.