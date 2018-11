Algunas de estas personas han esperado por lo menos 12 horas, pues desde este jueves a las 4:00 de la tarde no han podido salir de la capital del Valle.

Según le relató una de las afectadas a Caracol Radio, dos de los vuelos fueron cancelados, y el tercero ha sido aplazado por lo menos cuatro veces. Adicionalmente, en la madrugada de este viernes cuando por fin habían abordado un vuelo, se presentaron otros problemas, según la pasajera:

Otras personas han relatado esta misma experiencia a través de Twitter:

El colmo del abuso @Avianca vuelo 9212 cali- bog.. desde las 8 pm vuelo cancelado, nuevo vuelo 12 de la noche, abordado a la 1:00 am, se daña la planta, no hay aire, no hay tripulación, volvemos a plataforma 2:15, todos abajo y no dicen nada!! Así o más abusados?? @WRadioColombia pic.twitter.com/rPTw1R1FhU

— Luz Yeny Diaz (@Luzyenydiaz) November 23, 2018