Sin dejarse provocar por estos señalamientos, el presidente Iván Duque respondió desde Cali y aseguró que su Gobierno “no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región”, según video que compartió Presidencia.

“No vamos a permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones. Esas acusaciones debe ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos (…) deben responder ante la justicia internacional”, agregó, aunque no hizo mención al presidente Nicolás Maduro.

Duque también dijo, al finalizar un consejo de seguridad, que no permitirá agresiones verbales o de ninguna otra índole, y le exigió a Maduro “que no se acuda a este tipo de prácticas que no son sino cortinas de humo para tratar de involucrar a un país que jamás ha agredido a otro país”.

En medio de la respuesta, Duque recordó también, sin hacer mención directa al caso, que “varios jefes de Estado” se han adherido para tramitar una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno de Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad.

Y lanzó una advertencia: “Más bien que la dictadura sea consciente (de) que a partir del 10 de enero muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables”.

La reacción del presidente Duque se dio luego de que Maduro afirmara ante medios que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, estaría orquestando un plan para asesinarlo que “ya está en desarrollo”, y en el que “prepara varios lugares donde se están entrenando fuerzas mercenarias y paramilitares junto a Colombia”.

“El Gobierno de Colombia de Iván Duque que no quiere relaciones diplomáticas, ni políticas, ni de comunicación con el gobierno legítimo de Venezuela; es cómplice del plan de John Bolton para traer violencia a nuestro país y así lo denuncio, y nuestra fuerza armada tiene que estar cada vez más preparada”, subrayó.

Además, el mandatario venezolano aseguró que en Colombia supuestamente se “está entrenando un grupo paramilitar denominado el G8” en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con ese país.

