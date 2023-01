Luego de la agitada elección presidencial del año pasado, los colombianos deberán, este 2023, volver a las urnas, esta vez para elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, de sus poblaciones.

Para el caso de Bogotá, debido a los múltiples candidatos que se han perfilado para ocupar la alcaldía, se prevé una segunda vuelta, pues la votación estaría dividida. Debido a esto, el registrador delegado para asuntos electorales de la Registraduría, Nicolás Farfán, entregó detalles de la implementación del sistema de segunda vuelta electoral, recurso que se daría por primera vez en la capital.

Según la Registraduría, el mecanismo solo se aplicará, en Bogotá, si uno de los candidatos no logra el 40 % de los votos válidos y la diferencia con el segundo no es de mínimo 10 %. “Si no se cumplen estas dos condiciones, entonces procederemos a una segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados, de donde finalmente saldrá el alcalde de la capital del país. Esto sería dos semanas después de la primera elección (29 de octubre de 2023)”, señaló Farfán.

Con el fin de lograr una amplia participación ciudadana en estas elecciones, la Registraduría invitó a los sufragantes a que inscriban su cédula, especialmente a quienes cambiaron de domicilio. “Solo deben actualizar su inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron de residencia electoral, el que no se ha trasteado y siempre ha ejercido su derecho en un lugar, ahí mismo votará y no requiere inscribir la cédula. El Consejo Nacional Electoral (CNE) está facultado para dejar sin efecto las inscripciones que violen este precepto, al considerarlo como trashumancia electoral”, explicó el funcionario.

Con el fin de prevenir ese delito, la entidad señaló que para esta ocasión no se permitirá las inscripciones virtuales, tal y como ocurrió el año pasado, así las cosas, los votantes tendrán que hacer el proceso de manera presencial. Hasta la fecha se han inscrito 65.995 personas en todo el país y se espera que por los menos otros dos millones de ciudadanos lo hagan en los próximos seis meses.