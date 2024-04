La Comisión Séptima del Senado de la República decidió archivar el proyecto de reforma a la salud, uno de los más importantes del Gobierno. La iniciativa se hundió con nueve votos a favor y cinco en contra.

Reforma a la salud de Petro se hundió en el Congreso

En medio del debate y antes de que la reforma se hundiera, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló sobre la necesidad superar la crisis que actualmente se presenta en el sistema de salud.

“La crisis ahí está, hay que encontrarle una salida. Probablemente no fue la que nosotros presentamos, probablemente le faltaba complemento, probablemente no tuvimos el tacto político de saberla vender, o el tacto político de integrar a todas las personas. El problema es que sí tenemos que encontrar una salida. No me voy a declarar derrotado, esta tarde sigo buscando una salida, porque la gente que está en los extramuros, a ellos poco les tocará saber que en este debate ganó A, B o C, ellos necesitan tener su atención en salud”, manifestó Velasco.