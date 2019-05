El periodista Márquez expone estos dos escenarios en sus redes sociales porque, según él, “Daniel Coronell no da puntada sin dedal”, y todo el asunto de su salida obedecería a una estrategia bien planeada por el polémico excolumnista de Semana para obtener un mejor puesto.

“Me pareció que su columna del pasado fin de semana ‘La explicación pendiente”, no merecía siquiera un comentario. No aportaba nada nuevo al artículo en que la Silla Vacía recogía tres posibles versiones del porqué Semana no había publicado las directrices del comandante del Ejército donde ordenaba duplicar bajas y capturas”, comenta Márquez.