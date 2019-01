La tendencia en Twitter se posicionó con la etiqueta ‘#TeamDeLosTibios’, por medio de la cual usuarios, políticos y diferentes personalidades se sumaron a la discusión para responderles a todos aquellos que creen que ser tibio es no tener una posición concreta frente a temas claves como, por poner un ejemplo, la paz.

Uno de los que más llamó la atención fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, que puso un trino sobre las 3:00 de la madrugada en el que por fin aceptó ser uno más del “equipo de los tibios”, calificativo que le fue puesto durante la pasada campaña presidencial.

A partir del mensaje de Fajardo, la conversación sobre este tema se tomó las redes sociales, tanto así que el senador Gustavo Petro se lanzó al ruedo con una calurosa propuesta para unir tibios con calientes.

El trino de Petro lleva más de 5.000 me gusta (de personas que aparentemente comparten su posición), y cientos de comentarios en los que, como es costumbre, lo respaldan o critican por su opinión.

Además de Petro y Fajardo, personajes como Daniel Samper Ospina, Vladdo, Margarita Rosa de Francisco, y varios políticos de reconocida trayectoria se sumaron a la conversación.

Que pena @DanielSamperO en este país no debería haber ni un solo tibio, debemos tomar una posición y desde nuestro voto intentar mejorar más cosas, no se puede ser tan indolente. Y no, no me considero petrista, solo estaba segura de por quien no votar! https://t.co/1MGNcikviT

— Joaquina! (@jael_carrillo) January 7, 2019