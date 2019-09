Y es que Chávez quedó grabado en un video, difundido por redes sociales, cuando dice que van a hacer un paro y que ningún vehículo, a excepción de los de emergencia, puede transitar. De lo contrario, “que se atengan a las consecuencias”.

En ese sentido, el periodista Morales cuestionó al promotor por usar “terrorismo a través de redes sociales” para convocar al paro, por lo que Chávez manifestó que él no ha amenazado a nadie y que eso era “una gran mentira”. Por lo mismo, el comunicador iba a reproducir el audio, pero el promotor se molestó y enseguida arremetió contra Morales:

“Todos los periodistas están en contra de los conductores. Ustedes, como tienen un sueldazo, tienen conductores que los lleven, entonces no, no, no. Muchas gracias, muy gentil, muy gentil…”, dijo.