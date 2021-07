Y es que según explicó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, el operativo para capturar a Juan Carlos Cuesta Córdoba, alias ‘Gordo Rufla’, se hizo en conjunto con la Fiscalía y con agentes del FBI, ya que el hombre está solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico.

En las imágenes que publicó la Policía, en Twitter, se ve a Cuesta Córdoba esposado y usando ropa de marca, pues según el oficial el vestuario y las lociones eran “unas de sus debilidades”.

Allí también se ven fotos de cadenas, anillos, dijes y hasta una cruz de oro que le incautaron en la operación, que se lanzó esta semana en Montería.

(Lea también: Video de Jessi Uribe con capo de ‘Clan del Golfo’ desata controversia).

Lee También

Otros de los lujos que tenía el señalado narcotraficante, al que relacionan como capo y hombre de confianza de alias ‘Otoniel’ y ‘Chiquito Malo’, del ‘Clan del Golfo’, eran las joyas que les regalaba a mujeres con las que tenía relación sentimental.

El oficial también dijo que al capturado le descubrieron, junto con autoridades de Estados Unidos, bienes por más de 80.000 millones de pesos representados en “droguerías, apartamentos, casas y vehículos”.

Incluso, mostró imágenes en donde el capo pasea en helicóptero y en botes. Precisamente estos últimos, dijo el oficial, iban a ser “usados para traficar cocaína, y hacían rezos y brujería en las caletas”.

The articulated work of @PoliciaColombia, @FBI and @FiscaliaCol allowed to capture in #Monteria alias 'Gordo Rufla', eccentric capo of the 'Clan del Golfo', drug trafficker and direct line of 'Otoniel' and 'Chiquito Malo'. Requested in extradition by #USA. pic.twitter.com/2xClEJfmZm

— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) July 29, 2021