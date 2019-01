Pese a la lluvia que cayó en varios sectores de la capital, los manifestantes llegaron a la sede central de la Fiscalía en Bogotá y a los puntos de reunión concertados en las principales capitales del país.

Con pancartas de “Renuncie, fiscal”, “Fiscal corrupto” y “Fiscal cianuro”, entre otras, los ciudadanos protestaron por las irregularidades en la investigación contra la constructora brasilera Odebrecht y por la supuesta falta de rigor en las indagaciones en el caso del carro bomba de la Escuela de cadetes General Santander, entre otras razones.

Así se vivió el plantón en las principales ciudades:

#29EHoySeVaElFiscal

— Claudia López (@ClaudiaLopez) January 30, 2019