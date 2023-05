Cinco personas, entre esas tres empleados de la empresa Brinks, habrían coordinado el hurto al vehículo de valores que transportaba más de $1.500 millones de dos entidades de Valledupar.

Así lo dio a conocer el fiscal 7 Local URI, Fernando Fernández, en las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento que realizó en contra de los involucrados la noche del lunes festivo.

Estos son los empleados de la empresa privada: Leandro Argüelles Vergara, de 34 años, Federico Guillermo Gebawer Caña, de 55 años, y Pedro Luis Ospina García, de 48 años, así como también las ciudadanas Shirly Naybeth Clavijo Alvarado, de 28 años, y Deyci Lilibeth Nieves Villalobos, capturados la mañana del domingo.

Según la investigación, Federico y Pedro Luis llegaron con otro compañero al almacén Éxito del centro a recoger un dinero, pero una vez lo hicieron no cumplieron con el protocolo de seguridad.

La Fiscalía anunció que como testigo está el compañero de Federico y Pedro Luis.

El testigo expresó: “Entramos al Éxito, recogimos el servicio y salimos; se supone que yo debía salir primero para visualizar que no estuviera nadie sospechoso. Se levantó el señor Federico y Pedro, yo me quedo atrás, cuando salgo ellos están prácticamente montados en el carro, yo me quedo detrás porque tenía que esperar que me devolvieran el carnet. Ellos tenían que esperarme y se fueron adelante, cuando llegué al carro, la puerta estaba entreabierta y al intentar subirme veo a mi compañero Pedro en el piso, me hace una seña con la mano como que “no nos vayas a hacer matar’”, dijo el fiscal al leer el relato.

Al observar que había otras personas en el vehículo, el funcionario regresó al esquema de seguridad del supermercado donde alertó sobre el hurto a la Policía.

Al llegar los uniformados, las personas dentro del vehículo de valores arrancaron e inició la persecución que terminó a las afueras de la ciudad.

Al ser capturados los sujetos, el ente investigador determinó que las mujeres usaron pasamontañas y que actuaron en compañía de Leandro Argüelles, quien era un conductor de la empresa que estaba en su día de descanso.

Además, determinaron que lo hicieron en complicidad de Federico Gebawer y Pedro Luis Ospina, quien al parecer al inicio fingió ser intimidado.

Todos habrían planeado hurtar en tulas $1.575.510 que habían recogido del Banco de la República para abastecer los cajeros electrónicos de la ciudad.

No obstante, el vehículo también había recogido más de $152 millones del supermercado.

La Fiscalía indicó que los procesados también dañaron las cámaras de seguridad del vehículo y usaron las armas de la empresa para disparar en contra de la Policía, poniendo en riesgo no solo la integridad de los uniformados sino también de la ciudadanía que disfrutaba del Festival Vallenato.

Así las cosas, a los detenidos les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, daño en bien ajeno, hurto calificado agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

Pero hasta el cierre de esta edición los procesados no daban a conocer si se allanaban a los cargos ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Valledupar.

